Mann nimmt Drogen und fährt danach auf einem Roller durch Vöhringen

In Vöhringen hat die Polizei einen Mann kontrolliert, der wohl unter Drogeneinfluss auf einem Roller unterwegs war.

Ein Mann ist in Vöhringen wohl mit seinem Roller gefahren, obwohl er zuvor Drogen genommen hatte. Am Mittwochmittag gegen 11 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Illertissen in der Industriestraße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts einen 57-jährigen Mann mit seinem Roller. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei ihm drogentypische Ausfallerscheinungen fest, heißt es im Polizeibericht. Der Rollerfahrer räumte schließlich einen Drogenkonsum ein. Nach der Blutentnahme fanden die Beamten in der Wohnung des Mannes noch eine Kleinstmenge Marihuana. (AZ)

