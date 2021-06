Mann öffnet Lastwagentür in Vöhringen - eine Radfahrerin stürzt

Eine Fahrradfahrerin hat sich in Vöhringen verletzt. Ein Lkw-Fahrer hatte sie übersehen.

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin hat sich am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr in der Breitengasse in Vöhringen ereignet. Ein 32-Jähriger parkte seinen Lastwagen längs zur Fahrbahn. Beim Öffnen der Fahrertür übersah er nach Angaben der Polizei eine herannahende 38-jährige Radlerin. Sie kam zu Fall. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Erstversorgung der Frau. (AZ)

