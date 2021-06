Mann stiehlt Parfüm in Vöhringer Drogeriemarkt und flüchtet

Ein 38-Jähriger ist beim Diebstahl mehrerer Parfümflaschen in einem Vöhringer Laden ertappt worden. Daher ergriff er die Flucht. So kam ihm die Polizei auf die Schliche.

Ein 38-jähriger Mann hat in einem Vöhringer Drogeriemarkt vier Parfümflaschen in seinen Rucksack gepackt und versucht das Geschäft zu verlassen. Das Problem: Er bezahlte die Ware nicht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Donnerstagnachmittag in einem Laden in der Industriestraße. Als der Täter den Drogeriemarkt mit den Parfümflaschen verlassen wollte, schlug die Alarmanlage an.

Polizei kann Täter per Schriftstück aus seinem Rucksack ermitteln

Das Personal stellte den Mann, der diesem seinen Rucksack überreichte. Danach ergriff der 38-Jährige die Flucht. Die verständigten Polizeibeamten fanden im Rucksack das Diebesgut im Wert von über 150 Euro sowie ein Schriftstück, auf dem der Name und die Anschrift des Täters vermerkt waren. So konnten die Beamten den Mann des Diebstahls überführen. Den 38-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. (AZ)

