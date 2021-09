Mann trinkt in Vöhringen mehrere Bier und fährt dann Motorrad

Obwohl er mehrere Bier intus hatte, fuhr ein Mann in Vöhringen mit dem Motorrad. Zeugen alarmierten die Polizei, die den Fahrer dann zu Hause erwischte.

Ein Mann hatte offenbar in einer Tankstelle mehrere Bier konsumiert und war anschließend auf sein Motorrad gestiegen. Diese Mitteilung ging am Mittwochabend bei der Polizei Illertissen ein. Durch diverse Recherchen konnten die Beamten das amtliche Kennzeichen des Motorrades ermitteln und trafen schließlich den 38-jährigen Fahrzeughalter zu Hause an, heißt es im Polizeibericht. Bei ihm handelte es sich auch um den Fahrer der Maschine.

Die Polizisten nahmen bei dem Motorradfahrer in Vöhringen Alkoholgeruch wahr

Die Polizisten nahmen bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dieser zeigte einen Wert im Bereich einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Da der 38-Jährige eigenen Angaben zufolge getrunken hatte, als er die Fahrt bereits beendet hatte, erfolgte zur Beweissicherung eine Blutentnahme. Den Mann erwarten ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. (AZ)

Lesen Sie dazu auch