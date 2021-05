Mann verursacht Unfall mit Sportwagen in Vöhringen: 80.000 Euro Schaden

Bei einer vermeintlichen Probefahrt kommt ein Sportwagen in Vöhringen von der Straße ab. Dabei wird auch ein Firmengebäude massiv beschädigt.

Ein schadensträchtiger Unfall mit einem Sportwagen hat sich am Samstag in Vöhringen ereignet. Ein 42-jähriger Mann unternahm nach Angaben der Polizei eine angebliche Probefahrt mit dem Auto. An der Alten Ziegelei kam er wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, indem sein Fahrzeug ausbrach. Infolgedessen kollidierte der Wagen mit einem massiven Pflanzkasten aus Stein sowie mit der Fassade eines Firmengebäudes.

Polizei Illertissen: Rotes Kennzeichen wohl missbräuchlich verwendet

Durch die Wucht des Aufpralls, so teilt die Polizei weiter mit, wurde der Pflanzkasten zudem in die Fassade geschleudert und hinterließ dort massive Spuren. Den Sachschaden, der an Fahrzeug und Halle entstand, beziffert die Polizei auf etwa 80.000 Euro. Der Fahrer und dessen 42-jähriger Beifahrer wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich dem Polizeibericht zufolge Hinweise, dass das rote Kennzeichen, welches lediglich zur Durchführung von Probe-, Prüfungs- oder Überführungsfahrten zugelassen ist, missbräuchlich verwendet wurde. Außerdem bestand bereits eine rumänische Zulassung für das Fahrzeug. Ermittlungen dazu stehen noch aus. (AZ)

