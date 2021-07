Mann wird bei Streit in einer Vöhringer Gaststätte verletzt

Weil sich zwei Männer unerlaubt auf einer Geburtstagsfeier aufhalten, kommt es zum Streit. Die Beteiligten werden dabei auch handgreiflich.

In der Nacht zum Sonntag kam es in Vöhringen zu einer tätlichen Auseinandersetzung. In einer Gaststätte in der Wielandstraße fand eine private Geburtstagsfeier statt. Hier hielten sich zwei Personen unerlaubt auf. Ein 38-jähriger Mann verhielt sich dabei so aggressiv, dass es zu einer Auseinandersetzung mit einem unbekannten Täter kam. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat gegen 3 Uhr. (AZ)