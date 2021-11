Markus Wiedner ist der neue Griaswirt in Vöhringen

Plus Markus Wiedner übernimmt von Markus Holl den Titel als Griaswirt. Der 24-Jährige, den die Vöhringer bereits als einen der Betreiber der Kellerbar kennen, steht nun in der Küche des Restaurants.

Seit wenigen Tagen ist die Tür des Vöhringer Gasthauses „Beim Griaswirt“ im Schützenheim wieder geöffnet. Markus Wiedner heißt der neue Wirt. Er verspricht: „Gemütlich soll’s sein und was auf den Tisch kommt soll schmecken.“ Der 24-Jährige steht in der Küche, wird braten und brutzeln; um die Gäste kümmern sich gute Geister aus dem Service. Um Ideen ist der gelernte Bäcker nicht verlegen.