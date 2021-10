Nach 61 Jahren ist Schluss: Der Vöhringer Kneipp-Verein löst sich auf

Plus Nach mehr als 60 Jahren ist nun das Ende des Vöhringer Kneipp-Vereins gekommen. Warum sich die Gruppe nun trennt.

Bei der Abschiedssitzung des Kneipp-Vereins im Haus von Vorsitzender Margarethe Binder herrschte zwar gute Stimmung, aber es schwang eine gehörige Portion Wehmut mit. Nach gut sechs Jahrzehnten löst sich der Vöhringer Kneipp-Verein auf. Grund ist ein Problem, mit dem die Vöhringer nicht allein sind. Viele Vereine aus allen Bereichen sind davon betroffen.