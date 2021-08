Nach mutmaßlichem Raub in Vöhringen: Kripo durchsucht Wohnungen

Zwei Jugendliche stehen unter Verdacht, einem 16-Jährigen in Vöhringen das Handy geraubt zu haben. Bei einer Durchsuchungsaktion finden Polizisten etwas anderes.

Beamte der Kriminalpolizei Neu-Ulm haben am Freitag zwei Wohnungen durchsucht. Sie hatten die Hoffnung, dort ein geraubtes Handy zu finden. Zwei Jugendliche stehen unter Verdacht, das Mobiltelefon von einem 16-Jährigen in Vöhringen erbeutet zu haben. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am 27. Juli.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat einen 16- und einen 17-Jährigen als Tatverdächtige identifiziert

Die Ermittler der Kriminalpolizei Neu-Ulm hatten zwischenzeitlich einen 16 und einen 17 Jahre alten Jugendlichen als Tatverdächtige identifiziert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen erließ das Amtsgericht Memmingen Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen, in denen die beiden leben. Beamte der Kripo haben diese am Freitag vollzogen.

Bei einem Beschuldigten fanden die Beamten dabei eine geringe Menge Drogen, wie die Polizei weiter mitteilt. Das besagte Handy entdeckten sie bislang allerdings nicht. Die Ermittlungen dauern noch an. (AZ)

