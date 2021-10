Neue Ausstellung in Vöhringen: Fröhliche Farbenpracht im Oberen Foyer

Plus Die neue Jahresausstellung des Kunstforums in Vöhringen ist ein Zeichen für Mut und Kreativität. Bereits die Eröffnung stößt auf großes Interesse.

Draußen ziehen Nebelschwaden über das Land und künden von der nahenden dunklen Jahreszeit. Drinnen im Oberen Foyer des Wolfgang-Eychmüller-Hauses in Vöhringen ist der Frühling erwacht. Farben und Formen zeigen sich in harmonischem Gleichklang. Über allem schwebt eine gewisse Leichtigkeit und Freude darüber, dass sich die Menschen wieder zu einer Vernissage treffen dürfen. Nach langer Abstinenz hat das Kunstforum Vöhringen wieder zu einer Jahresausstellung geladen. Wie sehr sich die Besucherinnen und Besucher nach kulturellem Leben gesehnt haben, wurde durch die große Gästeschar sichtbar.