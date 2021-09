Neue Band: Passion 4 Music will die Region mit Musical-Hits begeistern

Plus Fünf Musiker aus Vöhringen und Umgebung haben sich zusammengetan. Sie wollen eine Lücke im breiten Musik-Repertoire schließen. Dabei kommt auch das Thema Inklusion nicht zu kurz.

Ihren ersten großen Auftritt als "Passion 4 Music" haben die Sänger im Sommer hinter sich gebracht. Bei einem Open-Air-Konzert im Rathaushof begeisterten sie das Publikum. Jetzt wollen sie mehr, die nächsten Termine stehen schon fest.