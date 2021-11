Vöhringen

vor 18 Min.

Neue Stelen in Vöhringen: Zehn Gebote als Wegweiser durch das Leben

Plus In Vöhringen hat eine Feierstunde zur Fertigstellung der Stelen an der Martin-Luther-Kirche stattgefunden.

Von Ursula Katharina Balken

Der jüngste Reformationstag wird in die Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde in Vöhringen eingehen. Zehn Stelen mit Texten der Zehn Gebote, denen Martin Luther Ergänzungen hinzugefügt hat, die Erklärung und Hilfe sein sollen, zieren jetzt den Hauptweg zur Kirche. Damit ist ein Projekt vollendet, an dem zahlreiche Menschen mitgewirkt haben. Ihnen dankte Pfarrer Jochen Teuffel in einem festlichen Gottesdienst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen