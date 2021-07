Vöhringen

vor 16 Min.

Neue Wege in der Landwirtschaft: Wachsen in Thal bald Kichererbsen?

Plus Die Anforderungen an die Bauern in der Region sind im Wandel. Auch Landwirt Manfred Prestele will mit der Zeit gehen. Auf seinen Feldern wächst nun Exotisches.

Von Franziska Wolfinger

Es ist ein echtes Familienprojekt, das da gerade auf einem Acker von Landwirt Manfred Prestele wächst. Er ist mit dieser Ackerpflanze auch ein Vorreiter in der Region. Denn an Kichererbsen hat sich bislang noch keiner herangewagt. Wenn alles gut läuft, könnte Ende des Sommers eine Tonne der Hülsenfrüchte geerntet werden. Die weitere Verarbeitung wollen Tochter und Sohn übernehmen.

