Vöhringen: Neuer VdK-Vorsitzender gesucht

Franz Bühl möchte bei den kommenden Wahlen nicht mehr als Chef des Vöhringer Verbands antreten.

Von Ursula Katharina Balken

Franz Bühl war vor drei Jahren Retter in der Not: Nachdem der Vöhringer VdK nach dem Tod des ehemaligen Vorsitzenden Georg Vogel 2015 ein Jahr lang ohne Führungsspitze war und man bereits um den Fortbestand des mitgliederstarken Ortsverbandes bangte, sprang Bühl in die Bresche. Bei der jüngsten Jahresversammlung im Bierstüble des Josef-Cardijn-Hauses in Vöhringen signalisierte der jetzt 78-jährige Vorsitzende aber, dass er bei den im kommenden Jahr anstehenden Wahlen nicht mehr antreten wolle. Also sollte man jetzt schon mit der Suche nach einem neuen Vorsitzenden beginnen.

Er machte deutlich, dass es – wenn sich niemand findet, der an der Spitze des Vöhringer VdKs steht – keine Monatstreffen mehr geben werde. Krankenhaus- und Geburtstagsbesuche, über die sich die Menschen sehr freuten, weil sie wissen, dass sie nicht vergessen sind, fänden ebenfalls nicht mehr statt. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte Bühl, dass er allerdings für eine Übergangszeit bereit wäre, Vorsitzender zu sein, sollten alle Stricke reißen. Wobei er die „Übergangszeit“ ausdrücklich betonte. Im Augenblick sei der VdK Illertissen ohne Vorsitzenden. Daher habe er mit drei anderen Mitgliedern die Besuche im Krankenhaus und auch zu den Geburtstagen übernommen.

Soziales: Mütterrente und Krankenversicherung sind Themen beim VdK

In seinem Rückblick reihte er die Veranstaltungen auf, die auf viel Zuspruch gestoßen seien. Es gab eine Kappensitzung während der Faschingszeit, eine Oster- und eine Muttertagsfeier, einen Tagesausflug nach Kloster Birnau, ein Herbstfest, aber auch verschiedene Vorträge zu aktuellen Themen.

Die Monatstreffen, so merkte Bühl an, könnten durchaus mehr Besucher vertragen. Auch warb er um mehr Mitarbeit im Kreisverband.

Für die kommenden Monate gebe es weiter Monatstreffen, Muttertagsfeier, Oktoberfest und Weihnachtsfeier und einen Jahresausflug, der ins Lothringer Land führt, kündigte Bühl an. Kranken- und Geburtstagsbesucher gebe es ebenfalls wieder. Im vergangenen Jahr gab es zwar 18 Austritte, aber es kamen 46 neue Mitglieder hinzu, sodass der Mitgliederstand aktuell 624 Frauen und Männer beträgt. Dankesworte richtete Bühl vor allem an seine Vorstandskollegen für gute Zusammenarbeit und an Bürgermeister Karl Janson, für den der VdK eine ganz wichtige Einrichtung sei.

Kreisvorsitzende Hildegard Rabus berichtete, dass der VdK in Bayern nahezu 700000 Mitglieder zählt. Die Mitgliedschaft sollte sich jedoch nicht nur auf die Rechtsberatung beschränken, sondern die aktive Mitarbeit in den Ortsverbänden wäre wünschenswert. Dass der VdK viel erreichen kann, sehe man, so Rabus, an der Mütterrente oder bei der Krankenversicherung. Arbeitgeber und -nehmer tragen wieder je 50 Prozent der Kosten, sagte sie.

VdK steht übrigens für Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands e. V.

