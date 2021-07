Vöhringen

vor 31 Min.

Nils Böttcher wird neuer Rektor der Uli-Wieland-Mittelschule

Plus Thomas Pelikan verabschiedet sich in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist an der Mittelschule in Vöhringen schon bestens bekannt.

Von Ursula Balken

Seit 2013 war Nils Böttcher Konrektor an der Uli-Wieland-Mittelschule. Jetzt tritt er als neuer Schulleiter die Nachfolge von Thomas Pelikan an.

