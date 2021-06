Vöhringen

14:39 Uhr

Oft verschoben: Janson bekommt endlich Goldene Bürgermedaille

Plus Eineinhalb Jahre musste Vöhringens Ex-Bürgermeister Karl Janson auf seine offizielle Verabschiedung warten. Nun wurde ihm eine besondere Ehre zuteil.

Von Franziska Wolfinger

Einigen Vöhringern ging es vergangenes Jahr wohl so, wie es manchem Deutschen gerade vor der Bundestagswahl geht. Der bewährte Kandidat beziehungsweise die Kandidatin tritt nicht mehr an. Da kann es schon mal schwerfallen, sich vorzustellen, wie die Politik ohne diese Person aussieht. Im Fall von Deutschland ist das Angela Merkel, in Vöhringen war es Karl Janson. 24 Jahre lang prägte er als Bürgermeister die Stadt an der Iller. Immer wieder sprachen ihm die Wähler ihr Vertrauen aus. Mit fast anderthalb Jahren Verspätung wurde Janson nun offiziell aus seinem Amt verabschiedet.

