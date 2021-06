Polizei muss wegen Prügeleien in Vöhringen und Osterberg eingreifen

Drei Fälle von Körperverletzung haben die Polizei in Vöhringen und Osterberg beschäftigt. Unter anderem schlug ein 30-Jähriger zwei Jugendliche.

Drei Körperverletzungsdelikte hat die Polizeiinspektion Illertissen am vergangenen Wochenende in ihrem Dienstbereich erfasst. Die Beamten waren deshalb in Vöhringen und Osterberg im Einsatz.



Nach Angaben der Polizei gerieten ein 16-Jähriger und ein 20-Jähriger am Samstagabend gegen 18 Uhr nach einem zunächst verbalen Streit im Bereich der Bayernstraße in Vöhringen aneinander. Beide verletzten sich gegenseitig. Im weiteren Verlauf des Streits schlug ein 21-Jähriger auf den Vater des 16-Jährigen ein, der den 21-Jährigen im Gegenzug bedroht hatte. Alle Beteiligten wurden lediglich leicht verletzt.

Betrunkener beschimpft Jugendliche am Schützenheim Osterberg

Gegen 23 Uhr mussten die Beamten in Osterberg eingreifen. Dort beschimpfte laut Polizeibericht ein stark alkoholisierter 30-Jähriger im Bereich des Schützenheims zwei 13 und 15 Jahre alte Jugendliche, die mit dem Fahrrad unterwegs waren. Im Anschluss zog der Betrunkene den 13-Jährigen vom Fahrrad und schlug auf ihn ein. Als ihm sein Freund zu Hilfe kam, wurde dieser selbst auch geschlagen. Die Jugendlichen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Polizisten trafen den Täter noch vor Ort an.

Etwas später, gegen 00.30 Uhr in der Nacht zum Sonntag, wurde die Polizei wegen einer weiteren Körperverletzung gerufen. In der Blumenstraße in Vöhringen hatte ein 23-Jähriger einen 34-Jährigen geschlagen und leicht verletzt. (AZ)

