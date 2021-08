Podium 70: Wie geht es nach dem Tod von Gründer Peter Kelichhaus weiter?

Plus Das Podium 70 war seine Gruppe: Peter Kelichhaus hatte sie gegründet und jahrzehntelang geleitet. Die Theaterfreunde in Vöhringen wollen sein Erbe fortführen.

Es ist eine gute Nachricht, auf die die Vöhringer Theaterfreunde gehofft haben. Die Laienbühne Podium 70 hat jetzt ihren Entschluss bekannt gegeben: "Wir machen weiter." Nach dem plötzlichen Tod des Prinzipals Peter Kelichhaus herrschte zunächst Unsicherheit, wie es mit dem Theater, das es bereits seit 50 Jahren gibt, weitergeht. Was passiert mit dem Lebenswerk des verstorbenen Theaterleiters?