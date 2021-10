Polizei nimmt in Vöhringen Ladendieb mit Messer vorläufig fest

Ein Ladendetektiv beobachtet einen Mann bei einem Diebstahl in Vöhringen. Polizisten durchsuchen den Beschuldigten und finden ein Springmesser.

Kurz vor Ladenschluss hat der Ladendetektiv eines Supermarktes an der Industriestraße in Vöhringen einen Mann bei einem Diebstahl beobachtet. Dem Polizeibericht zufolge konnte der Ladendetektiv sehen, wie der Mann zwei Deosprays und eine Basecap in seinen Rucksack steckte. An der Kasse zahlte der 49-Jährige jedoch andere Ware und verließ den Kassenbereich, ohne die anderen Artikel in seinem Rucksack zu bezahlen. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 20 Euro.

Ladendiebstahl in Vöhringen: Der Beschuldigte wohnt nicht in Deutschland

Die alarmierte Streife der Polizeiinspektion Illertissen durchsuchte den Mann und konnte dabei ein griffbereites Springmesser in seiner rechten Hosentasche finden. Die Beamten stellten die Waffe sicher. Da der litauische Staatsbürger nicht in Deutschland wohnt, nahmen die Polizisten ihn vorläufig fest. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls mit Waffen wurde der Beschuldigte am Sonntag dem Richter vorgeführt, wie die Polizei weiter mitteilt. (AZ)

