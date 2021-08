Polizei stoppt 16-Jährigen ohne Fahrerlaubnis in Vöhringen

Ein Jugendlicher ist ohne den entsprechenden Führerschein mit einem Kleinkraftrad in Vöhringen unterwegs gewesen.

Mit einem Kleinkraftrad, das 45 Stundenkilometer schnell fahren kann, ist ein 16-Jähriger in Vöhringen unterwegs gewesen - unerlaubterweise. Die Polizei stoppte ihn am Montag gegen 12 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Stadt-Center. Der Schüler konnte keinen entsprechenden Führerschein vorweisen, sondern nur eine Mofa-Prüfbescheinigung. Deshalb muss er sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, so die Polizei. (AZ)