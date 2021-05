Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer in Vöhringen

Polizisten stieg in Vöhringen bei der Kontrolle eines Autofahrers Alkoholgeruch in die Nase. Ein anschließender Test bestätigte die Wahrnehmung der Beamten.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben Polizisten einen 27-jährigen Autofahrer in Vöhringen angehalten. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Kontrolle in der Nacht auf Freitag gegen ein Uhr in der Werner-von-Siemens Straße durchgeführt.

Mann musste sein Fahrzeug abstellen und sich Blut abnehmen lassen

Der kontrollierte Mann gab an, von der Arbeit zu kommen. Die Beamten führten mit ihm einen Alkoholtest durch, der einen Wert von über ein Promille ergab. Laut Polizeiangaben musste er sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zu einer Blutprobe begleiten. (AZ)

