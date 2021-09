Radfahrer touchiert Auto in Vöhringen, stürzt und flüchtet

Ein 74-jähriger Mann hat ein geparktes Auto in Vöhringen angefahren und ist gestürzt. Daraufhin flüchtete er vom Unfallort. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf.

Mehrere Zeugen haben am frühen Mittwochabend einen 74-jährigen Fahrradfahrer beobachtet, der aus Unachtsamkeit ein geparktes Auto in Vöhringen touchiert hat. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall im Bereich der Memminger Straße. Der Senior stürzte von seinem Rad, wurde dabei jedoch nicht verletzt.

Ein Zeuge verfolgte den Unfallverursacher und konnte ihn stellen

Obwohl an dem Auto ein Schaden von geschätzten 2000 Euro entstand, setzte der 74-Jährige seine Fahrt unbeirrt fort. Einer der Zeugen verfolgte den Unfallverursacher und konnte diesen im Bereich des Umspannwerkes stellen. Daraufhin kehrte der 74-Jährige an die Unfallstelle zurück und gab sich gegenüber den in der Zwischenzeit verständigten Polizeibeamten zu erkennen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)

