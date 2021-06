Vöhringen

Radfahrer von Auto erfasst: 54-Jähriger in Lebensgefahr

Bei einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 20.30 Uhr in Vöhringen ereignet hat, ist ein Mann schwer verletzt worden.

Plus Bei einem Unfall in Vöhringen ist am Montagabend ein Mann schwer verletzt worden. Die Einsatzkräfte hatten zunächst Mühe, den Unfallort zu finden.

Von Wilhelm Schmid

Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde, ereignete sich am Montagabend gegen 20.30 Uhr in Vöhringen.

