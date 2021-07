Vöhringen

Reifenventile in Vöhringen abgesägt: Sattelauflieger nicht mehr fahrbereit

Ein Unbekannter hat an zwei Sattelaufliegern, die auf einem Parkplatz in Vöhringen abgestellt waren, die Reifenventile abgesägt.

Ein unbekannter Täter hat auf einem Pendlerparkplatz in Vöhringen an zwei Sattelaufliegern einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro angerichtet.

Die Polizei Illertissen sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in Vöhringen. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurden zwei Sattelauflieger beschädigt, die auf dem Pendlerparkplatz an der Kreisstraße NU 14 standen. An allen Reifen, die der Straße zugewandt waren, hat ein Unbekannter nach Angaben der Polizei die Reifenventile abgesägt. Dadurch waren die beiden Anhänger nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)

