Schnur über Straße gespannt: Polizei sucht nach Zehnjährigem

Ein Unbekannter hat eine Maurerschnur über eine Straße in Vöhringen gespannt. Die Polizei vermutet, dass ein etwa zehn Jahre alter Junge der Täter sein könnte.

Ein Passant hat am Mittwochabend entdeckt, dass eine Maurerschnur über die Adalbert-Stifter-Straße in Vöhringen gespannt wurde. Die Polizei geht davon aus, dass sie zwischen 19.30 Uhr und 20.45 Uhr angebracht wurde. Nach aktuellem Kenntnisstand kam es zu keiner konkreten Gefahrensituation. Dennoch hätte die gespannte Schnur einen schweren Verkehrsunfall verursachen können, so die Polizei. Sie ermittelt wegen der Straftat Gefährdung des Straßenverkehrs. Eine Zeugenbefragung ergab, dass sich im genannten Zeitraum ein etwa zehnjähriger Junge in der Adalbert-Stifter-Straße auffällig verhalten hatte. Es liegt der Verdacht nahe, das Kind könnte mit der Gefahrenstelle etwas zu tun haben. Die Maurerschnur stammte von einer nahe gelegenen Baustelle. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter 07303/9651-0 entgegen. (AZ)