Vöhringen

vor 48 Min.

Schwerer Unfall mit Motorrad: Vöhringer Umgehung ist gesperrt

Verletzt wurden am Samstagmorgen ein Motorradfahrer und ein Autofahrer. Bei einem Unfall auf der St2031 im Norden von Vöhringen kam es zu einem schweren Unfall.

In Vöhringen ist am Samstag in schwerer Unfall passiert. Dabei sind ein Motorrad und ein Auto zusammengeprallt. Die St2031 ist komplett gesperrt, der Verkehr umgeleitet.

Von Wilhelm Schmid

Auf der Umgehung im Norden von Vöhringen ist es am Samstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sind auf der Staatsstraße 2031 auf Höhe der Einmündung Ulmer Straße ein Motorradfahrer und ein Autofahrer zusammengeprallt und verletzt worden. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Nähere Informationen zu den Verletzten gibt es derzeit noch nicht. Wegen des schweren Unfalls auf der Vöhringer Umgehung ist die Staatsstraße 2031 derzeit komplett gesperrt. Der Verkehr wird von den Einsatzkräften umgeleitet. Autofahrer müssen nun durch Vöhringen auf der Ulmer Straße / Memminger Straße hindurch fahren.

