Seitenspiegel wird in Vöhringen beschädigt

Die Polizei berichtet von einer Sachbeschädigung in Vöhringen und nimmt Hinweise entgegen.

Jemand hat in der Nacht zum Donnerstag in der Memminger Straße in Vöhringen gegen den rechten Außenspiegel eines geparkten Kleintransporters geschlagen. Dieser wurde dadurch unbrauchbar. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Inspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)

