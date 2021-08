Selbst Regen trübt die gute Laune beim Ferienspaß in Vöhringen nicht

Der Ferienspaß in Vöhringen ist mit einer Rekordbeteiligung angelaufen. Die Kinder können jeden Tag aus einer Vielzahl von Aktivitäten wählen.

Es wird gebaut, gebastelt, geturnt, gemalt – das Programm für den Vöhringer Ferienspaß 2021 ist prall gefüllt. „Wir sind ausgebucht“, sagt Stadtjugendpflegerin Kerstin Fateh nicht ohne Stolz, was wiederum Bürgermeister Michael Neher freut. Er macht an diesem Tag Visite im Sportpark, in dem sich drinnen und draußen in der ersten Woche 128 und in der zweiten Woche 112 Kinder tummeln.

Neher kommt nicht mit leeren Händen. Er hat eine große Holzbox mitgebracht, die Teamspiele enthält. „Für Kinder eine gute Möglichkeit, sich gemeinsam mit etwas zu beschäftigen und dabei schon früh soziale Kompetenz zu entdecken“, sagt die Jugendpflegerin. Denn Gemeinschaft ist beim Ferienspaß gefragt.

Bei einem Rundgang durch die Dreifach-Turnhalle in Vöhringen fällt die tadellose Organisation auf

An diesem Tag ist es regnerisch. So spielen sich die meisten Aktivitäten in der Dreifach-Turnhalle ab. Beim Rundgang durch die Räume fällt die tadellose Organisation auf. Schon im Foyer steht eine große Tafel, welche die Angebote des Tages aufzeigt. Die Kinder studieren sie aufmerksam und entscheiden sich dann, was sie an diesem Tag gerne tun möchten.

Die Auswahl ist immens, möglich sind zum Beispiel Basteln, Bauen, Spiel und Action. Die Kletterwand wird zwar auch genutzt, aber nur zum Teil. „Wir nennen das Bouldern“, sagt Kerstin Fateh und erklärt denjenigen, die es nicht wissen, was das ist: Boulder kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Felsblock. Bei diesem Klettersport bewegt man sich nur in Absprunghöhe.

Beim Ferienspaß in Vöhringen werden Betreuer und Kinder regelmäßig auf Corona getestet

Besonderer Wert wird auch in diesem Jahr wieder auf das Hygienekonzept gelegt. Jeweils am Montag und Donnerstag, so erklärt Fateh, werden alle teilnehmenden Kinder auf Corona getestet, die Betreuerinnen und Betreuer täglich. Diese Methode mache es möglich, sich innerhalb der Gruppen ohne Abstand und ohne Masken zu bewegen. Maskenpflicht besteht nur auf Wegen im Innenbereich und wenn der Abstand zu gruppenfremden Personen nicht eingehalten werden kann. Regelmäßiges Händewaschen, Lüften und die Desinfektion von Materialien, die von verschiedenen Gruppen benutzt werden, sind selbstverständlich. Die Stadtranderholung geht noch bis Freitag, 13. August.

