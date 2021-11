Vöhringer Firma verkauft Adventskalender für den guten Zweck

25 Unternehmen aus der Region sponsern 190 Gewinne für den Charity-Adventskalender zugunsten von Heart for Life. Jede Menge Gewinnchancen also für Kalenderbesitzer.

Jeden Tag ein Stückchen Schokolade futtern und nebenbei Gutes tun? Das geht in der Adventszeit. Das Kfz-Sachverständigenbüro Fronius hat einen Benefiz-Adventskalender zusammengestellt, der nun zugunsten der Sendener Hilfsorganisation Heart for Life verkauft werden soll.

Nachdem sie im Sommer eine erfolgreiche Spendensammlung für die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinlandpfalz und Nordrhein-Westfalen angestoßen hatten, hätten sie ihr Netzwerk zu Weihnachten erneut für den guten Zweck nutzen wollen, erklärt Tina Fronius. Diesmal sollen Menschen aus der Region profitieren. Dass das nötig ist, habe ihr die Vorsitzenden des Sendener Vereins Heart for Life, Carola Lo Cicero, auch bestätigt. Zugunsten des Vereins entstand der Charity-Adventskalender, der neben nachhaltig produzierter Schokolade auch jede Menge Preise von regionalen Unternehmen verspricht, vom Restaurantgutschein über ein Trikot mit allen Unterschriften der Ulmer Basketballer bis zum Auto für ein Jahr.

Hier gibt es die Charity-Adventskalender zu kaufen

Der Verein Heart for Life wurde 2017 gegründet. Seither unterstützt er chronisch kranke Menschen, Krebspatienten, sozial schwache Familien und soziale Projekte, hauptsächlich in der Region, aber auch deutschlandweit. Der Gewinn aus dem Verkauf der Adventskalender komme zu 100 Prozent dem Verein zu Gute, verspricht Fronius. Verkauft werden die 1000 Exemplare zu je 15 Euro bei den beiden Büros der Firma Fronius in Vöhringen und Nersingen, in Illertissen bei Auto Kling, dem Autohaus Linder, Leckere Schokofrüchte sowie Zweirad Zink, in Senden in der Bücherwelt, bei Sport Edling, Highland Motorcycles, dem Kosmetikstudio Beleza by Ihle, in Bellenberg bei Schreibwaren Butterfly und in Ulm beim Restaurant Dray's. Erhältlich ist der Kalender außerdem bei Carola Lo Cicero von Heart for Life.

Insgesamt steuern 25 Sponsoren, allesamt Unternehmer aus der Region, 190 Gewinne bei. Laut Fronius macht das eine Gewinnchance von immerhin 1:5 für jeden, der einen Kalender besitzt. Die Verlosung funktioniert über eine Gewinnnummer, mit der jeder Kalender versehen ist. Die Losnummer des Tages wird ab dem 1. Dezember täglich unter gutachter-fronius.de/adventskalender veröffentlicht.

