Sommerkonzerte in Vöhringen begeistern die Zuhörer mit südländischem Flair

Das Quartett "Passion4Music" (von links: Wolfgang Jäkel, Daniela Renz, Alexandra Kühnast und Loy Hayes) lieferte beim ersten Konzertabend in Vöhringen richtig was fürs Herz.

Plus Die Gruppe "Passion4Music" und das Duo Leona und Stefan Kellerbauer bieten beste Unterhaltung bei den Open-Air-Konzerten im Innenhof des Rathauses in Vöhringen.

Von Ursula Katharina Balken

Entertainment via Bildschirm hat eine lange Vergangenheit. Sendungen kommen und gehen, hängen bleiben oft Sätze wie „das war spitze.“ Besser könnte man die beiden Open-Air-Abende im Rathaushof in Vöhringen nicht beschreiben. Es stimmte am Wochenende einfach alles: Laue Sommerabende, bestens stimulierte Gäste, zum Teil elegant gewandet, und die Gruppe "Passion4Music" mit dem moderierenden Chef des Vöhringer Pubs Blue Lagoon, Roland Binder, zum Auftakt am Freitag. Das Quartett schaffte es am ersten Abend, mit fetzigem Programm die Besucherinnen und Besucher von den Stühlen zu reißen. Der zweite Abend hielt jedoch eine Überraschung bereit, mit der selbst die Veranstalter nicht gerechnet hatten.

