Spaziergang der Generationen wird für manche zur Zeitreise

Plus Bei einer Runde durch das Vöhringer Zentrum zeigt sich, was die Stadt für Jung und Alt zu bieten hat. Eine Streifzug.

Vöhringen präsentiert sich gern als eine Stadt für Jung und Alt. Die inzwischen etablierte Seniorensprechstunde bei den beiden Seniorenbeautragten des Stadtrats, Edmund Klingler und Anton Bidell, wurde zum "Spaziergang der Generationen" erweitert. Gekommen waren zu der Runde durch das Vöhringer Zentrum zwar hauptsächlich ältere Bürger, doch die besuchten auf ihrem Weg auf einen Ort aus ihrer Kindheit und Jugend.