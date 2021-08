Streit zwischen zwei Männern in Vöhringen eskaliert

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei 49-Jährigen schaukelte sich in Vöhringen dermaßen hoch, dass die Polizei ausrücken musste. Sogar ein Messer war im Spiel.

Wegen einer Banalität ist ein Streit zwischen zwei 49-Jährigen in Vöhringen eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Mittwochnachmittag in einem Haus in der Schlesierstraße. Im Verlauf der Auseinandersetzung warf der einer der Männer Gebrauchsgegenstände in die Richtung des anderen und verletzte ihn dabei leicht im Gesicht.

Verletzter Mann versucht sich mit Messer zu wehren

Der Verletzte wusste sich nicht anders zu helfen, als seinen Kontrahenten mit einem Messer zu bedrohen. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich die Situation aber bereits etwas entspannt. Der verletzte 49-Jährige hatte sich zu seinem eigenen Schutz zwischenzeitlich in sein Zimmer zurückgezogen. (AZ)

