Suche ohne Erfolg: Der SC Vöhringen findet keinen neuen Vorsitzenden

Plus Bei Jahresversammlungen stehen meist Ehrungen und Berichte auf der Tagesordnung. Das bestimmende Thema beim SCV war die Suche nach einem Vorsitzenden.

Neu war die Nachricht nicht. Schon im März 2019 hatte der Vorsitzende des Sportklubs Vöhringen, Christoph Koßbiehl, seinen Rückzug bei den nächsten Wahlen angekündigt. Die standen jetzt bei der jüngsten Hauptversammlung an. Aber trotz eines eindringlichen Appells von Koßbiehl an die Mitglieder war niemand bereit, das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen.