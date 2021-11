Vöhringen

05:58 Uhr

Tanz gegen das Vergessen: Ballett im Eychmüller-Haus in Vöhringen

Plus In Vöhringen kommt mit "Für Maria – Mitte der Nacht" eine Hommage an Maria Grollmuß auf die Bühne, die sich im NS-Regime der Gewalt nicht gebeugt hat.

Von Ursula Katharina Balken

Es war ein Glücksfall für das Kulturamt der Stadt Vöhringen, die Produktion "Für Maria – Mitte der Nacht", die 2019 in Berlin Premiere feierte, im Wolfgang-Eychmüller-Haus auf die Bühne zu bringen. Es war nämlich ein etwas anderer Theaterabend. Choreografin Mia Facchinelli, schon öfter in Vöhringen zu Gast, machte aus dem Libretto von Wilfried Buchholz ein Tanztheater, in dem Musik und Bewegung ineinander greifen. Eigentlich für einen Ballettabend nicht ungewöhnlich. Aber, weil die Produktion so eigenwillig und vieldeutig ist, gab es vor Beginn von einem Mitglied des Sorbischen National Ensembles eine Einführung in das Geschehen auf der Bühne, die ein bisschen überzogen wirkte. Wer aber war diese Frau, um die sich die Aufführung drehte?

