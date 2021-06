Tarifverhandlungen: Auch bei Kaufland in Vöhringen wird gestreikt

Die Streiks im bayerischen Einzel- und Versandhandel sowie im Groß- und Außenhandel gehen weiter. Auch Beschäftigte in Vöhringen haben die Arbeit niedergelegt.

Mehrere SB-Warenhäuser von Kaufland sowie Lagerstandorte von Lidl und Kaufland unter anderem in Bayern und Nordrhein-Westfalen sind in den vergangenen Wochen bestreikt worden. Am Freitag legten nach Unternehmensangaben auch Mitarbeiter von Kaufland in Vöhringen die Arbeit nieder.

Hintergrund der Aktion sind die laufenden Tarifverhandlungen im deutschen Einzelhandel, die kommende Woche fortgesetzt werden sollen. Das Unternehmen teilte mit, dass die Vöhringer Kaufland-Filiale trotzdem regulär geöffnet habe, die Kunden könnten wie gewohnt ihre Einkäufe tätigen. Kaufland würde es demnach begrüßen, wenn die Tarifparteien sich zeitnah auf einen Abschluss einigen.

Die Gewerkschaft fordert eine Lohnsteigerung von 4,5 Prozent plus 45 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, einen Mindeststundenlohn von 12,50 Euro und die gemeinsame Beantragung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung (AVE) der ausgehandelten Tarifverträge. Der Schwarz-Konzern, zu dem Kaufland gehört, hat noch vor der Fortsetzung der Tarifverhandlungen eine vorgezogene Anhebung der Entgelte um drei Prozent bekannt gegeben. (AZ)