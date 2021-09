Theater in Vöhringen: Charleys Tante kommt auf Visite

Plus Die Jugendbühne Spectaculum spielt den Klassiker von Thomas Brandon im Josef-Cardijn-Haus in Vöhringen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Charleys Tante hat mittlerweile ein biblisches Alter erreicht und scheint unsterblich. Das Stück entstand nämlich schon 1892. Die Farce des englischen Autors Thomas Brandon erfreut sich auf den Bühnen der Welt immer noch großer Beliebtheit, denn wenn die attraktive Dame erscheint, sind heitere Theaterabende garantiert. So können sich die Fans der Vöhringer Jugendbühne Spectaculum freuen. Die Komödie feiert am Samstag, 11. September, 20 Uhr, im Josef-Cardijn-Haus Premiere. Neun Aufführungen sind geplant.