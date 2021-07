Vöhringen

18:00 Uhr

Theaterfreunde in Vöhringen trauern um Edith Habisreitinger

Plus Das Theater war ihre Leidenschaft. Edith Habisreitinger gründete das Ensemble "Spielplatz Bühne". Völlig überraschend ist die Vöhringerin gestorben.

Von Ursula Katharina Balken

Die Theaterlandschaft in der Region verliert eine sehr engagierte Frau. Edith Habisreitinger, Prinzipalin des Ensembles „Spielplatz Bühne“, ist völlig überraschend gestorben. Beruflich war sie mehr im kaufmännischen Bereich tätig, entdeckte ihre Liebe zur Bühne schon sehr früh. Die gebürtige Vöhringerin spielte in verschiedenen kleinen Ensembles in Ulm, fasste dann aber in ihrer Heimatstadt bei Podium 70 Fuß.

