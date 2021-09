Vöhringen

Tödlicher Unfall am Ostersonntag: Staatsanwaltschaft beantragt Strafbefehl

An der Unfallstelle in der Ulmer Straße in Vöhringen gedachten die Menschen mit Kerzen, Blumen und Kuscheltieren des toten Siebenjährigen.

Plus Eine Autofahrerin übersieht am Zebrastreifen in Vöhringen einen Siebenjährigen und erfasst das Kind. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr fahrlässige Tötung vor.

Von Franziska Wolfinger

Ein siebenjähriger Bub wurde in Vöhringen auf einem Zebrastreifen überfahren. Die Anteilnahme in der Kleinstadt war nach dem tragischen Unfall groß. Viele haderten mit der Frage "Warum passiert so etwas Schlimmes?". Manche suchten auch eine Antwort auf die Frage, wie der Unfall überhaupt passieren konnte. Der ein oder andere spekulierte in den sozialen Medien, ob die Autofahrerin wohl zu schnell in der 30er-Zone war. Das hat ein Gutachter im Rahmen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft überprüft.

