Trotz Corona: Vöhringer Kulturabo hat treue Fans

Plus Auch während der Pandemie, als keine Aufführungen stattfinden konnten, haben die Abonnenten dem Vöhringer Kulturzentrum die Treue gehalten. Im Herbst soll das neue Programm starten.

Das siebenteilige Kultur-Abonnement im Wolfgang-Eychmüller-Haus hat eine feste Fangemeinde. Das beweist ein Blick auf die Zahl der Personen, die sich wieder für das Kultur-Abo 2021/2022 entschlossen haben. "321 Personen haben fest gebucht", sagt auf Anfrage unserer Redaktion die Leiterin des Kulturamtes Anette Netter.