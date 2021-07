Vöhringen

vor 43 Min.

Uli-Wieland-Schule: Ein Lehrer aus Leidenschaft nimmt Abschied

Plus Zehn Jahre lang war Thomas Pelikan Rektor der Vöhringer Mittelschule. Dass diese Schulart bisweilen einen schlechten Ruf genießt, stört ihn. Denn den habe sie zu Unrecht.

Von Ursula Katharina Balken

Thomas Pelikan kann so schnell nichts aus der Fassung bringen. Und wenn es so wäre, wüsste er seine Stimmungslage gut hinter Schweigen zu verbergen. Wenn aber die Mittelschule als „Restschule“ bezeichnet wird, verliert er den nach außen gezeigten Gleichmut. „Diese Schulart bietet so vielfältige Möglichkeiten für junge Menschen wie sonst keine andere schulische Einrichtung.“ Das ist sein leidenschaftliches Plädoyer für die Mittelschule. Seit zehn Jahren ist er Rektor an der Uli-Wieland-Mittelschule, galt als strenger Lehrer, wie er von sich selbst sagt. Aber er ist auch einer, der auch schwierigen Schülern immer wieder eine Chance gab. Jetzt scheidet er aus seinem Arbeitsleben.

