Vöhringen

vor 48 Min.

Umfrage in Vöhringen: Soll das Buchstabieralphabet geändert werden?

Plus Wird aus "A wie Anton" bald "A wie Augsburg"? Das Deutsche Institut für Normung (DIN) schlägt vor, künftig mit Städtenamen zu buchstabieren. Wie die Idee bei Passanten in Vöhringen ankommt.

Von Regina Langhans

Nicht mehr „Anton, Berta, Cäsar“, sondern „ Augsburg, Berlin, Cottbus“: Das Buchstabieralphabet könnte sich künftig aus neutralen Städtenamen in Anlehnung an die Autokennzeichen zusammensetzen. Die aktuellen Diktierregeln stehen in der Kritik, weil sie auch von den Nazis stark beeinflusst wurden. Die hatten jüdische Namen einfach aus dem Buchstabieralphabet getilgt. Aus "N wie Nathan" wurde zum Beispiel "N wie Nordpol". In unserer Umfrage in Vöhringen wollten wir von Passanten wissen: Würden Sie statt Namen künftig Städte beim Buchstabieren zu Hilfe nehmen wollen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen