Vöhringen

vor 17 Min.

Umfrage in Vöhringen: Wahllokal oder Briefwahl - wie wählen Sie?

Plus Die Post stellt sich auf viele Briefwähler ein, anderen ist der Gang ins Wahllokal aber lieber. Wir haben Passanten in Vöhringen gefragt, wie sie wählen.

Von Regina Langhans

Noch knapp ein Monat bleibt bis zur Bundestagswahl am Sonntag, 26. September. Dann wählen die Deutschen eine neue Regierung. Viele Bürger machen ihre Kreuzchen aber nicht erst am Stichtag, sondern lassen sich vorab die Unterlagen mit der Post nach Hause senden, um per Briefwahl ihre Stimme abzugeben. Sei es, dass sie in aller Ruhe wählen wollen oder am Wahltag verhindert sind. In unserer Umfrage in Vöhringen wollten wir von den Passanten wissen: Gehen Sie persönlich an die Urne oder bevorzugen sie die Briefwahl?

