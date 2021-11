Unbekannte Person streift Fahrzeug in Vöhringen und flüchtet

Eine bislang unbekannte Person hat ein geparktes Auto in Vöhringen beschädigt und sich nicht um den Schaden gekümmert. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Aktuell ermittelt die Polizei, wer in Vöhringen einen Audi touchiert hat, der auf einem Parkplatz in der Kolpingstraße abgestellt war. Laut Angaben der Beamten ereignete sich der Vorfall am Dienstag, im Zeitraum zwischen 8.15 Uhr und 13.50 Uhr. Als der Besitzer des Audis am späten Mittag zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug auf der Beifahrerseite angefahren wurde.

Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls

Durch den Kratzer an der Beifahrertüre entstand ein Sachschaden von geschätzt 1000 Euro. Der Unfallverursacher hat keinerlei Nachricht am Auto des Mannes hinterlassen. Die Polizei Illertissen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)

