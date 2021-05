Unbekannte stehlen Fahrräder aus Garage in Vöhringen

Zwei Fahrräder sind in Vöhringen aus einer Garage gestohlen worden. Die Besitzer machten sich selbst auf die Suche - und wurden fündig.

Aus der offen stehenden Garage eines Einfamilienhauses in der Vöhringer Industriestraße sind am Dienstagabend zwei Fahrräder gestohlen worden. Die Diebe nahmen sie zwischen 18.45 und 19.30 Uhr mit. Als die Besitzer dies bemerkten, machten sie sich laut Polizeibericht auf die Suche nach den entwendeten Trekkingrädern im Wert von geschätzten 1000 Euro. Am Bahnhof wurden sie schließlich fündig. Die Unbekannten hatten die Räder dort einfach abgestellt.

Bei dem Diebstahl wurde auch ein Auto in Mitleidenschaft gezogen. Die Täter hatten es offensichtlich gestreift und den Lack beschädigt. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Außerdem ließen die Unbekannten ein altes Damenrad am Tatort zurück. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)

Lesen Sie auch: