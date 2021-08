Unbekannte versuchen, in Imbiss in Vöhringen einzubrechen

Die Polizei berichtet von einem Einbruchsversuch in Vöhringen. Die Täter gingen jedoch leer aus.

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in der Memminger Straße in Vöhringen versucht, in den Imbiss direkt am Kreisverkehr einzubrechen. Mit einem Hebelwerkzeug wollten sie das Schiebefenster öffnen, was jedoch misslang. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)