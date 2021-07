Unbekannter fährt Auto in Vöhringen an: 2.500 Euro schaden

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher oder Unfallverursacherin beschädigt ein geparktes Auto in Vöhringen. Die Polizei ermittelt.

Zwischen Samstag, 24. Juli, 19.00 Uhr, und Montag, 26. Juli, 24.00 Uhr, ist in der Frauenstraße in Vöhringen ein geparkter Pkw angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit der linken, hinteren Fahrzeugseite des grauen Nissan Micra und verursachte so einen Schaden von geschätzten 2.500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)