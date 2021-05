Unbekannter fährt in Vöhringen gegen geparktes Auto

Nachdem ein grauer Seat Leon in Vöhringen beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen.

Am Freitag ist im Zeitraum von 4.30 Uhr bis 17.30 Uhr ein in der Illerzeller Straße in Vöhringen geparkter, grauer Seat Leon durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren worden. Es entstand laut Mitteilung der Polizei ein Schaden in Höhe von circa 1500 Euro im vorderen linken Bereich des geschädigten Fahrzeugs. Da keinerlei Spuren vorhanden sind, werden Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)

