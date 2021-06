Unbekannter klaut Handy und Fahrkarte in Vöhringer Realschule

Er stieg über ein Fenster in einen Klassenraum an der Vöhringer Realschule ein und klaute das Handy und die Monatsfahrkarte einer Schülerin. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat das Handy und die Monatsfahrkarte einer Schülerin in Vöhringen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der staatlichen Realschule in der Herbststraße am Donnerstagvormittag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr. Die Schulklasse hielt sich zu dieser Zeit nicht im Klassenzimmer auf.

Täter steigt durch Fenster in Klassenzimmer ein

Diesen Umstand nutzte der Täter aus und stieg über ein geöffnetes Fenster in das Klassenzimmer ein. Dort entwendete er das Handy und die Monatsfahrkarte einer Schülerin. Die Gegenstände befanden sich laut Angaben der Beamten im Schulranzen des Mädchens. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch