Vöhringen

15:10 Uhr

Unbekannter stiehlt Fahrrad an Schule in Vöhringen

Während der Unterrichtszeit hat ein Unbekannter am Montag ein Fahrrad an einer Vöhringer Schule in der Herbststraße gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

