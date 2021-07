Unbekannter stiehlt Winkelschleifer aus Baucontainer in Vöhringen

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Winkelschleifer von einer Vöhringer Baustelle gestohlen wurde.

Zwischen Montag und Dienstag hat ein unbekannter Täter einen Winkelschleifer aus einem Baucontainer in der Beethovenstraße in Vöhringen geklaut. Das teilt die Polizei mit. Die Maschine hatte einen geschätzten Wert von 100 Euro. Die geschädigte Firma war mit einem Bauarbeitertrupp am Tatort tätig und lagerte den Winkelschleifer in dem besagten Container.

Da dieser bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei unbeschädigt war, muss der unbekannte Täter während der Arbeitszeit den Diebstahl begangen haben. Der Baucontainer sowie die Baustelle waren hier für jedermann zugänglich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)